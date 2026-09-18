Así es el nuevo campamento de acogida del puerto de Ceuta: 1.700 personas en 16.000 metros cuadrados

Unas 40 carpas, literas, lonas, tarimas y baños compartidos ocupan los 16.000 metros cuadrados del nuevo campamento de acogida del puerto de Ceuta, con capacidad para 1.700 personas ya instaladas.

Tras más de cuatro horas de un fuerte dispositivo policial, marcado por la tensión y el caos, el nuevo campamento de acogida del puerto de Ceuta ha completado su aforo, con alrededor de 1.700 personas.

La instalación se encuentra en el Muelle de Poniente, dentro del recinto portuario, y ocupa una superficie de unos 16.000 metros cuadrados. Además, cuenta con unas 40 carpas habilitadas de 36 metros cuadrados para la acogida. En su interior se han instalado tarimas, lonas, literas, baños compartidos y puntos de suministro eléctrico para atender a los migrantes.

La ubicación cobra especial relevancia por el papel que desempeña el puerto en la vida de Ceuta. La ciudad depende en buena medida de sus conexiones marítimas tanto para el desplazamiento de pasajeros como para la entrada de mercancías. Solo en 2025, cerca de dos millones de pasajeros pasaron por sus instalaciones y el tráfico de mercancías superó los 1,5 millones de toneladas. A esto se suma su actividad de suministro de combustible a buques: con 804.443 toneladas, el puerto fue el cuarto de España con mayor volumen de bunkering, uno de sus principales negocios.

El campamento se ha levantado como respuesta a la falta de plazas de acogida ante la llegada de cientos de personas a Ceuta. Para el Gobierno, disponer de este espacio era necesario para atender a quienes permanecían sin alojamiento y garantizar unas condiciones mínimas de acogida.

Sin embargo, su instalación dentro del recinto portuario ha generado polémica desde el principio. El Gobierno de Ceuta ha cuestionado que un campamento de estas dimensiones se sitúe en una zona estratégica para la actividad portuaria y ha advertido sobre las posibles consecuencias para el funcionamiento de una infraestructura considerada crítica.

También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió paralizar la instalación. El sindicato cuestionó que se habilitara un espacio destinado a acoger a miles de personas en las proximidades de instalaciones de almacenamiento y suministro de combustible y alertó del riesgo que, a su juicio, podía suponer esta ubicación para la seguridad.

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