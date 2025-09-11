Belén Carreño: "Los servicios secretos europeos estaban monitoreando muy de cerca el riesgo de una guerra civil en EEUU"

La periodista económica Belén Carreño confiesa en Al Rojo Vivo que tuvo la oportunidad de hablar antes de las elecciones de noviembre de 2024 (en las que Trump ganó de nuevo la presidencia) con una fuente de los servicios secretos de un país europeo. En el vídeo, todos los detalles.

El activista 'trumpista' Charlie Kirk ha muerto tras un disparo que este miércoles recibió en el cuello en un campus universitario de Utah; un asesinato que Donald Trump, presidente de los EEUU vincula con la "izquierda radical". En el país, hay una gran conmoción y, sin duda, también miedo por lo que este asesinato puede desencadenar.

De este modo, y tal como señala en Al Rojo Vivo la periodista económica Belén Carreño, que tuvo la oportunidad de hablar antes de las elecciones de noviembre de 2024 (en las que Trump ganó de nuevo la presidencia) con una fuente de los servicios secretos de un país europeo: "En ese momento, antes de las elecciones, los servicios secretos europeos estaban monitoreando muy de cerca el riesgo de una guerra civil en EEUU, aunque reconoce que no ha podido actualizar esta información.

"Y esto es una cuestión que está encima de la mesa", asegura contundente Carreño, a pesar de que "no se hable de ella porque a todo el mundo le parecía muy exagerado y no se quiere meter miedo a la población, pero está ahí", insiste Carreño.

De hecho, asegura la periodista que "en EEUU, la división es radical" y cualquiera que viaje a allí lo puede ver: "Puedes cenar con un familiar y la mitad ataca a la otra mitad porque son más allá de demócratas y republicanos; el tema de las vacunas polarizó muchísimo y eso fue uno de los catalizadores que hizo que los dos grupos fueran más virulentos y que estuvieran completamente confrontados".

Y, a partir de ahí, "el trumpista ha ido exacerbando esa polarización", remata Carreño, recordando que "a día de hoy, hay que tener claro que los servicios secretos están monitoreando esta posibilidad". En el vídeo podemos escuchar con detalle esta información.