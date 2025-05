Beatriz Parera, tras procesar la jueza al novio de Ayuso: "El auto es demoledor"

La jueza Inmaculada Iglesias, quien investiga el caso de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha dictado un auto equivalente al procesamiento en el que propone juzgarle por delitos fiscales y falsedad documental. Tras finalizar la investigación, la jueza ha encontrado indicios de delito contra González Amador por un presunto fraude de 351.000 euros a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021 a través del falseamiento de hasta 15 facturas.

"El auto, en mi opinión, es demoledor", confiesa la periodista Beatriz Parera, adjunta al director de 'El Confidencial' y experta en Tribunales. Porque, según explica Parera, "va elaborando paso a paso cómo se fue elaborando esa facturación ficticia que le sirvió para ahorrarse el pago a Hacienda a lo largo de dos ejercicios: 2020 y 2021".

Además, continúa Parera, "describe la jueza de forma puntual en cada una de las facturas, los servicios que realmente no se prestaron, y cuenta, como apoyo, tanto todos los informes de la Agencia Tributaria, como todas las declaraciones que ha ido tomando a lo largo de estos meses de instrucción". La pareja de Ayuso va a recurrir.

Pero, ¿podrán finalmente pactar la condena, tal como pedía el abogado de González Amador? Según informa la periodista, "la Fiscalía, cuando presenta esa denuncia que da pie a este procedimiento, no cierra la puerta al pacto, lo que dice es que hay otros acusados en la misma situación que González Amador, y hasta que no hubiera una imagen de cómo quedaba todo el procedimiento, no se podía llevar a cabo ese pacto".

Ahora bien, lo que sí que es cierto es que "desde la defensa de González Amador se da por perdido ese pacto. El novio de Ayuso considera que se está haciendo un procedimiento para hacer daño a su pareja y que, por tanto, ese pacto no se va a producir", afirma Parera. En el vídeo podemos ver completa su intervención.