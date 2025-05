El novio de Ayuso admitió ante el juez que pidió a su abogado proteger a la presidenta: "Que no le salpique"

"Que no le salpique", que los problemas de Alberto González Amador no se pudrían usar para atacar a su pareja, nada más y nada menos que, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta era una de las mayores inquietudes de la pareja de Ayuso tras enterarse de que su abogado, Carlos Neira, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Una condena de ocho meses por reconocer dos delitos fiscales por valor de 350.000 euros.

Así se desprende de la trascripción de su declaración ante el juez Ángel Hurtado, a la que ha tenido acceso laSexta. La semana pasada, acudía al Tribunal Supremo para hablar como testigo en el caso que investiga al Fiscal General, y aprovechó para explicar al magistrado qué "jamás" tuvo conocimiento de que su letrado había confesado en su nombre, que "el señor Neira" no le "preguntó si el contenido le parecía bien o mal".

Pero también, para mostrar su preocupación por proteger su anonimato. "Lo que no quiero es que haya ruido mediático", reconoció ante Hurtado. "Soy una persona anónima, incluso siendo pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no he ido nunca a actos oficiales, o sea, he mantenido siempre mi anonimato", dijo casi parafraseando a Ayuso. "Yo le decía que no quería exponerme ni que hubiera ruido mediático y lo más importante que esto no le salpicara a ella".

Sin embargo, echando la vista atrás, González Amador cree que su caso, finalmente, ha fortalecido políticamente a Ayuso. Porque para él, la verdadera intención era destrozar a su pareja, "pero, por lo que se ve las encuestas, no. Pero a mí se me ha destrozado públicamente".

El perjudicado ha sido él, que ha sufrido "un destrozo" y le han tratado como si fuera el presidente. Así lo dijo: "El problema que yo he tenido es que me hubiera gustado que me tratasen como a un ciudadano cualquiera, como lo que era, como Alberto González Amador. No como el presidente, o sea, no como la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", lamentó autoproclamándose 'segunda dama'.

Según ha explicado, cuando el mundo le llamaba "defraudador confeso" y en un año se publicaron más noticias sobre él que sobre la guerra de Ucrania, vivió entre enfados, pérdidas sociales y económicas. "El cabreo que me cogí fue monumental, porque no entendía nada", explicó Amador ante el magistrado. Sin olvidar que "desde el punto de vista personal, en el ámbito del entorno de mi familia, ha sido un destrozo" porque "tengo hijos que acuden a colegios" y ha "llegado a perder contratos".