El novio de Ayuso se presentó como un ignorante ante el juez para desligarse de la confesión: "Jamás participé en ese correo"

"Jamás tuve conocimiento de ese correo. Jamás participé, ni el señor Neira me preguntó si el contenido me parecía bien o mal". Estás son las palabras que el novio de Isabel Díaz Ayuso escogió para intentar argumentar cómo es posible que su letrado llegase a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, a cambio de reconocer dos delitos fiscales y aceptar ocho meses de cárcel, sin que él supiera nada.

laSexta ha tenido acceso a la trascripción de la declaración de Alberto González Amador ante el juez Ángel Hurtado, en el Tribunal Supremo, donde se sentaba como testigo dentro del caso que investiga al Fiscal General. Un testifical en el que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en dos puntos claves: su abogado Carlos Neira no le consultó y no sabe nada sobre un procedimiento judicial.

Pero vayamos por partes. Porque González Amador insistió en que en ningún momento supo que su abogado, Carlos Neira, había mandado un correo a la Fiscalía para aceptar un acuerdo. Según explicó en sede judicial, no le “consultaron” si estaba dispuesto a asumir su culpabilidad por fraude fiscal y, por tanto, aceptar una condena de ocho meses de cárcel. Es más, mantuvo que se enteró del movimiento de Neira gracias a los medios de comunicación. En su relato, aseguró que tuvo que enterarse de que había propuesto un pacto a la Fiscalía por fraude fiscal gracias a un periodista. Fue entonces cuando pidió explicaciones a su abogado al grito de: "¡Cómo no me avisas!".

Es más, cuestionado por el magistrado, Amador no dudó en relatar cómo fue la reunión en la que Neira le explicó sus opciones legales. "Mira, esto es muy sencillo. Hay dos caminos: pelearlo o, lo que hacemos en la mayoría de los casos, llegar a una conformidad", asegura que le dijo su abogado y que todo se quedó en un 'stand-by'. En un "vamos a analizarlo, vamos a asegurarlo".

En ese momento, lo que le preocupaba era su anonimato, que su identidad no saltase a los medios de comunicación y, mucho menos, que el mundo se enterase de quién es pareja. "Lo que no quiero es que haya ruido mediático", reconoció ante Hurtado. "Soy una persona anónima, incluso siendo pareja de la presidenta la Comunidad Madrid, no he ido nunca a actos oficiales, o sea, he mantenido siempre mi anonimato", dijo casi parafraseando a Ayuso. "Yo le decía que no quería exponerme ni que hubiera ruido mediático y lo más importante que esto no le salpicara a ella".

Según González Amador, su letrado le aseguró que "la mayoría de las veces se llega a una conformidad" y que le irían informando de los siguientes pasos a dar. Sin embargo, no le explicaron nada más. "En enero, recuerdo que llamé a Neira y le pregunté: 'Oye, hay noticias', porque ya había pasado como mes y medio de mi caso. Me dijo: 'No, todavía no sabemos nada'".

Días después, Amador es contactado por un periodista y es entonces cuando descubre que los medios tienen una denuncia contra su persona por fraude fiscal. "Me empezó a dar todo tipo de detalles. Yo estaba sorprendido". Por ello, se puso en contacto con Neira y este le pidió calma. Sin embargo, al día siguiente, en diferentes titulares se podía leer que Alberto González Amador había reconocido su culpabilidad en dos delitos fiscales, que era un defraudador confeso ante la justicia. "El cabreo que me cogí fue monumental, porque no entendía nada", lamentó Amador ante el magistrado.

Hay que recordar que, hace solo unas horas, lo que reinaba era un desencuentro entre cliente y abogado. El martes, fue Neira el que entró en el juzgado de Hurtado y aseguró que siempre se sintió autorizado por González Amador para enviar el famoso correo en nombre de su cliente.

Se presenta como un ignorante: no sabe que es un acuerdo de conformidad

El segundo, pasa por un González Amador que se muestra cómo un total ignorante acerca de los procedimientos judiciales, llegando a asegurar que no sabía que llegar a un acuerdo de conformidad implicaba tener que asumir la culpabilidad. "Desconozco un poco lo que es el procedimiento jurídico", dijo.

"Alberto, recuerda que cuando dejaste el caso en nuestras manos, dijiste que querías buscar una solución sin ruido, que no fuera mediática, que no te perjudicara ni a ti, ni lo pudieran utilizar para "salpicar a tu pareja" y el caso más rápido, suele ser la conformidad", le explicó Neira, llegando a asegurar que firmar un pacto "no es una confesión al uso". Según González Amador, esto es todo lo que le explicó su letrado.

La pareja de Ayuso tuvo que pedir explicaciones a Neira y hasta exigirle que le mandase "todos los correos que estás cruzando con la Fiscalía". Se lo pidió "por favor", pero nunca los recibió.

El "destrozo" de que le llamen "defraudador confeso"

Por último, la pareja de Ayuso quiso aprovechar su declaración ante el juez en el supremo para dejar claro todo el sufrimiento que este caso le ha causado. Un dolor que le ha causado un verdadero "destrozo" por ser llamado públicamente "defraudador confeso" y que han vivido también sus hijos. "Desde el punto de vista personal, en el ámbito del entorno de mi familia, ha sido un destrozo" porque "tengo hijos que acuden a colegios", contó y aseguró que incluso había "llegado a perder contratos".

"El problema que yo he tenido es que me hubiera gustado que me tratasen como a un ciudadano cualquiera, como lo que era, como Alberto González Amador. No como el presidente, o sea, no como la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", lamentó.