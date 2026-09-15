Dinamarca acusa a Rusia de atacar con bengalas un helicóptero danés durante un vuelo rutinario

¿Qué ha dicho? La primera ministra de Dinamarca ha cargado contra Rusia por "una acción imprudente" contra el helicóptero. "Buscan intimidar y dividir. No tendrán éxito", ha asegurado.

Las autoridades danesas han denunciado que una fragata rusa lanzó dos bengalas contra un helicóptero militar de Dinamarca en aguas internacionales, con una de las bengalas pasando cerca del aparato. El Mando de Defensa danés ha emitido un comunicado señalando que no hay más comentarios por el momento. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha criticado a Rusia por esta "acción imprudente" y ha afirmado que las acciones rusas buscan intimidar. El ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, ha calificado el incidente de "totalmente inaceptable" y ha convocado al embajador ruso para discutir el suceso. Rusia, por su parte, ha advertido sobre las maniobras "peligrosas" de los helicópteros daneses.

Las autoridades de Dinamarca han denunciado que una fragata de Rusia lanzó dos bengalas contra un helicóptero militar danés en aguas internacionales frente a las costas del país europeo, antes de apuntar que una de ellas pasó "a poca distancia" del aparato.

"Una fragata rusa disparó dos bengalas contra un helicóptero. Una de las bengalas disparadas pasó a poca distancia del helicóptero", ha dicho el Mando de Defensa danés en un breve comunicado, en el que ha recalcado que "por ahora no hay más comentarios" sobre el incidente.

Tras ello, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha cargado contra Rusia por "una acción imprudente" contra el helicóptero, que participaba en "un vuelo rutinario". "Las acciones de Rusia buscan intimidar y dividir. No tendrán éxito. No vacilaremos", ha señalado, según un comunicado de su oficina.

En esta línea, el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha tildado de "totalmente inaceptable" el incidente y ha anunciado que el embajador de Rusia en Copenhague ha sido convocado para mantener una reunión sobre el suceso, según un mensaje publicado por la cartera a través de redes sociales.

Rasmussen ha asegurado que el incidente podría haber puesto en peligro "vidas humanas" y que Dinamarca trabaja para que todo el tráfico marítimo pueda navegar "en paz" por aguas danesas, "pero Rusia cambia de forma gradual el límite de lo que considera un comportamiento aceptable". "No podemos consentir eso", ha señalado en su mensaje.

Por su parte, Rusia ha lanzado un aviso contra Dinamarca sobre las maniobras "peligrosas" que están llevando a cabo esos helicópteros del Ejército danés.

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