Virgina Barcones asegura que en las próximas horas tenemos una "ventana de oportunidad" para superar y poner fin a los incendios

"Cada vez estamos más cerca de que este terrible episodio de nuestra historia termine", ha asegurado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Cada vez queda menos para poner fin a los incendios que están asolando a España. Así lo ha asegurado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha afirmado que en las próximas horas "tenemos una ventana de oportunidad para superar estas semanas infernales de incendios".

"La Aemet nos ha dicho que tenemos una oportunidad de 48 horas antes de que vuelva a ser desfavorable la meteorología para acabar con los incendios", ha explicado Barcones. De esta manera, la directora de Protección Civil se ha mostrado optimista y "esperanzada", asegurando que "sé que las cosas van a ir bien". "Cada vez estamos más cerca de que este terrible episodio de nuestra historia termine", ha añadido.

Independientemente de cuál sea el origen de los incendios, que ha recordado Barcones que ya se están investigando, la directora de Protección Civil ha querido dejar claro que todo lo que ha ocurrido "está muy marcado por cambio climático".

"Nos enfrentamos a episodios mucho más virulentos, más agresivos, que duran mucho más", ha comentado Barcones. Por eso, ha insistido en que "tenemos que ser capaces de hacer una reflexión serena de cómo fortalecer el conjunto de capacidades de Protección Civil para hacer frente a esta realidad" para hacer, dice, "estar a la altura de las circunstancias".

De esta manera, Barcones ha continuado diciendo que "nos enfrentamos a algo nuevo que ha dado su peor cara". "Lo vivimos en la peor catástrofe de Europa que fue la DANA, y ahora con los incendios. Algo ha cambiado, es el cambio climático, tenemos que cambiar para hacer frente a esta nueva realidad", ha añadido.