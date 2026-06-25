Barbero (SUMAR) cree a Sánchez cuando dice que no sabía nada: "Pero la cuestión no es no saber nada, sino qué vas a hacer ahora, porque no vale con resistir"

La portavoz de Sumar en el Congreso analiza en directo con Antonio García Ferreras la comparecencia del presidente del Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

Un día después de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para abordar los temas de corrupción o presunta corrupción que acechan al PSOE, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, se muestra contundente en Al Rojo Vivo: "Ayer fui muy franca y hoy lo vuelvo a ser: estamos hartas de Ábalos, de Leire Díez, de Cerdán... Pero la cuestión no es que nosotras estemos hartas, que estemos hartas de que Ferraz sea un poquito losa para este Gobierno o el problema de este Gobierno de coalición progresista, sino que ahora mismo la cuestión es qué vamos a hacer".

Y aludiendo a la llamada y sonada "resistencia" del presidente del Gobierno, asegura que ellos, desde Sumar, no tienen un manual de resistencia: "Lo que tenemos es el mandato de avanzar. De avanzar en vivienda, en servicios sociales y de que a la gente progresista le rente este Gobierno, porque no estamos aquí para resistir, jamás lo hemos estado, sino para avanzar en derechos", añade Barbero criticando que esa fue la respuesta que pedían este miércoles en el Congreso al presidente y que no obtuvieron.

No obstante, y como le pregunta Antonio García Ferreras, el presidente sabe que Sumar de ninguna de las maneras va a romper el Gobierno y menos va a apoyar una moción de censura donde esté Vox presente, pero ante esto, Barbero es contundente, sobre todo porque sería ir completamente en contra de los principios de Sumar.

"Nuestra forma de estar en política es mejorar la vida de la gente. Apoyar a Vox o a este Feijóo, que está vendido a Vox y que es el señor de la Gürtel... Es evidente que esto va en contra de lo que nosotras entendemos que es estar en política", afirma Barbero.

Por otro lado, admite que ella sí cree al presidente cuando dice que no sabía nada de lo de Ábalos, de lo de Koldo, de lo de Santos, de lo de Leire: "Yo sí le creo. Pero aquí la cuestión no es no saber nada, es qué vas a hacer a continuación. Porque no basta resistir. No basta con quedarse aquí", afirma contundente la diputada. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle la intervención de la portavoz de Sumar en Al Rojo Vivo.

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