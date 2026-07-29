Bárbero (Sumar) carga contra el Gobierno de Ayuso por la compra de un ático de lujo: "La vivienda es un problema social inmenso en Madrid"

Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, interviene en Al Rojo Vivo para analizar la compra de un ático de lujo por parte del Gobierno de Ayuso y abordar otras cuestiones como la prórroga de los alquileres.

Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, reaccionaba en Al Rojo Vivo a la compra por parte de la Comunidad de Madrid a un ático de lujo en Chamberí (Madrid) para usarlo como "oficina" temporal mientras duren las reformas que se están realizando en la Casa de Correos.

Además, la presidenta madrileña, en una comparecencia, ha cargado contra esta información asegurando que "se ha hecho de muy mala fe por cómo y cuándo se ha contado". Sin embargo, Barbero ha cuestionado estas declaraciones de Ayuso.

"La ciudadanía tiene derecho a conocer en todo momento la información acerca de cómo invierte el dinero quien les dirige", afirma. Y añade que "a ningún dirigente político le debería molestar que la ciudadanía tuviera la información".

Además, Barbero ha criticado que la compra resulta especialmente llamativa por producirse en plena crisis de acceso a la vivienda. "La vivienda es un problema social inmenso en la Comunidad de Madrid. En Madrid lo es multiplicado", sostiene.

En este sentido, critica que el Ejecutivo autonómico "no solo no aplica la ley de vivienda, sino que no adopta medidas a favor de inquilinos e inquilinas". Así, considera "un poquito obsceno" que el Gobierno regional compre un ático de lujo sin explicar los motivos mientras miles de madrileños tienen dificultades para acceder a una vivienda.

A colación, y preguntada por la prórroga de los alquileres, Barbero explica que Sumar ya ha alcanzado un acuerdo con el PSOE y recuerda que, en la anterior negociación, llegaron incluso a bloquear un Consejo de Ministros para sacar adelante esta medida.

"Ahora hemos conseguido un acuerdo que va todavía más allá", asegura, destacando que también quieren regular el alquiler de temporada y por habitaciones porque "es un grandísimo problema, porque es el que hace que reboten los precios hacia arriba".

No obstante, admite que el texto definitivo tendrá que incorporar aportaciones de otros grupos parlamentarios para garantizar su aprobación en el Congreso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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