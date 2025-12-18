Baldoví, sobre Pérez Llorca: "Está intentando desmarcarse de Mazón, pero es un Mazón 2.0"

El portavoz de Compromís en Corts valencianes, Joan Baldoví, analiza en Al Rojo Vivo los primeros días del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. En el vídeo, los detalles.

Tras la reunión del nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfra Pérez Llorca, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se anunció la creación de una comisión mixta para la reconstrucción por la DANA, Joan Baldoví, portavoz Compromís en Les Corts, analiza la nueva actitud del nuevo president.

"Pérez Llorca parece que se está intentando desmarcar de Carlos Mazón, pero no hay que olvidar que Pérez Llorca era la mano derecha de Mazón y quien le defendía pleno tras pleno diciéndole que fuese él quien liderase la reconstrucción.".

Y aunque esté haciendo "intentos desesperados" por desmarcarse del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana hasta hace apenas dos meses, "es un Mazón 2.0, era su mano derecha", insiste y recuerda el político de Compromís.

En cuanto a la reunión con Sánchez, Baldoví asegura que "llega tarde": "Que 15 meses después de la DANA haya que constituir una comisión mixta (Generalitat y Estado) es para hacérselo mirar. En las dos administraciones. Nosotros sí que somos partidarios de que las administraciones hablen y colaboren, y ojalá se tomen medidas que quedan pendientes", remata Baldoví.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde celebra que la jueza de Catarroja haya llamado a declarar en calidad de testigo a Alberto Núñez Feijóo el próximo 9 de enero: "Sabremos quién está mintiendo o si lo hicieron los dos".

