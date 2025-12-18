Baldoví, tras llamar la jueza de la DANA a Feijóo a declarar como testigo: "Sabremos quién está mintiendo o si lo hicieron los dos"

El portavoz de Compromís en Corts valencianes, Joan Baldoví, ha reaccionado a la citación de Alberto Núñez Feijóo para declarar en calidad de testigo este próximo 9 de enero ante la jueza responsable de la instrucción del juicio de la DANA.

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza responsable de la instrucción del juicio de la DANA en Catarroja, ha citado a declarar en calidad de testigo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el próximo lunes 9 de enero a las 9:30 horas. Tres días más tarde, el lunes 12 de enero, se producirá el careo entre la exconsellera de Justicia en Interior, Salomé Pradas, y el exjefe del Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts valencianes, celebra esta noticia en directo en Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras, ya que por fin "vamos a saber quién miente": "Creo que es lo que esperábamos todos, así sabremos quién está mintiendo, que siempre miente o si mintió también Feijóo o si lo hicieron ambos".

Con esta declaración de Feijóo, que como testigo está obligado a decir la verdad, "sabremos si estaba 'perfectamente informado', ya que, si la primera llamada fue a las 21:30, habrá que ver por qué canal le informaban y qué es lo que le estaban diciendo, dado que durante toda la tarde Mazón estaba en el reservado del restaurante", añade y remata Baldoví. En el vídeo podemos ver además cómo analiza los primeros días del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

