Los socialistas navarros han pactado con EH Bildu una moción de censura para arrebatarle la alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN, después de año y medio en el cargo. De esta forma, con el apoyo del PSN, Joseba Asirón, de la formación abertzale, volverá a ser alcalde de la capital navarra.

Jorge Azcón ha confesado que le parece que esto forma parte "del pacto que Sánchez no contó para que él estuviera en la Moncloa". El presidente de Aragón ha indicado que habría que "exigirle" al PSOE que "rompa con Bildu".

"Ya basta, no puede ser que no nos acordemos de la memoria, la dignidad y la justicia", ha señalado. Azcón ha destacado que "no puede ser" que el PSOE esté dispuesto a aceptar los votos de Bildu y también a "darle los votos para que gobierne en una ciudad tan importante como Pamplona".

De esta forma, Jorge Azcón ha indicado que espera que "la sociedad de Navarra se movilice", asegurando que él estará con ellos.