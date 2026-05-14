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Análisis

Antonio Maestre: "Cuando sale de su zona de confort, se ve que Ayuso es una incapaz, que no sabe armar un discurso y se pone nerviosa ante los problemas"

"Ayuso ha dejado muestras en su viaje a México de lo relevante que es el cañón de publicidad institucional que tiene Miguel Ángel Rodríguez para que sus carencias absolutas pasen más desapercibidas", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre. En el vídeo, los detalles.

Maestre

El periodista y escritor Antonio Maestre reflexiona sobre el polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso a México y sus posteriores polémicas, acusando al propio presidente del Gobierno de haber puesto en riesgo su seguridad en el país, cuando ni siquiera había pedido dicha seguridad.

El periodista sostiene que hay una cosa en todo este contexto que le parece muy relevante: "Ayuso ha dejado muestras en su viaje a México de lo relevante que es el cañón de publicidad institucional que tiene Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, para que las carencias absolutas de Ayuso pasen más desapercibidas".

Porque, tal como argumenta, "en cuanto sale de su zona de confort y se ve en campo descubierto ante la realidad, se ve de manera evidente que es una incapaz, que es una inepta, que no tiene la capacidad para armar un discurso mínimamente articulado y que se pone nerviosa en cuanto tiene cualquier tipo de problema, si no tiene todo absolutamente controlado".

Y esto, afirma Maestre, "creo que durante muchísimo tiempo le ha servido, le ha servido, y creo que tiene mucho que ver para que le haya servido la capacidad que tiene Miguel Ángel Rodríguez para meter dinero público en muchos medios de comunicación y que esas carencias pasen desapercibidas". Pero, "poco a poco se va a ver cómo ese azucarillo se deshace", concluye Maestre.

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