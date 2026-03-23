Antonio Maestre analiza: "Lo que está haciendo Irán tiene más capacidad para que la guerra pare que lo que está haciendo Israel"

El periodista y escritor Antonio Maestre defiende que "la mejor manera de preservar la estabilidad y el bienestar de nuestra ciudadanía es hacer todo lo posible para que esto pare". En el vídeo, al completo, su intervención.

Donald Trump da marcha atrás en su ultimátum a Irán. Este mismo lunes, el presidente estadounidense señalaba que EEUU había mantenido "conversaciones productivas" con Irán y, por ello, había ordenado a las fuerzas armadas que pospongan cualquier ataque militar. Por su parte, el régimen de los ayatolás niega cualquier conversación. Además, en otras declaraciones, Trump da por hecho que ya se ha producido un cambio de régimen en Irán porque ya gobiernan otras personas.

El analista internacional Óscar Vara critica a la Administración de Trump y asegura que "muchísima gente va a sufrir las consecuencias de todo esto de forma muy grave, en forma de inflación, porque nos va a venir la torta, además, por muchas vías distintas y durante más tiempo del que pensamos".

Ante esto, Yago Rodríguez, director de 'The Política Room', defiende que "no tenemos que meternos en líos con Israel y Estados Unidos en materia de política exterior por una cuestión de moralidad personal".

Esto es, "a mí la moralidad personal de mis dirigentes no me importa tanto. ¿Qué es lo moral aquí? Lo moral es preservar el bienestar de tus ciudadanos", asegura el analista. Y añade: "Si nos vamos a meter en un lío, si vamos a jugar a presionar, que sea para extraer cosas concretas (...)", dice Rodríguez, en contra, esta vez, de la opinión del periodista y escritor Antonio Maestre, que le rebate.

"Creo que la mejor manera de preservar la estabilidad y el bienestar de nuestra ciudadanía es hacer todo lo posible para que esto pare", afirma Maestre, en contra, de nuevo, de la opinión de Rodríguez: "No estoy de acuerdo porque no tenemos el poder de hacer que esto pare", dice.

"La Unión Europea, los países del Golfo... Lo que está haciendo Irán tiene más capacidad para que esto pare que lo que está haciendo Israel o EEUU", defiende Maestre, una afirmación con la que Rodríguez esta vez sí está de acuerdo.

Por ello, Maestre añade: "Ahora mismo, está la posición de Donald Trump diciendo que ya ha cambiado el régimen, que está negociando con los iraníes... Y eso es lo más próximo que está a que esto acabe (es decir, que los que lo empezaron lo acaben) que intentar posicionarte de manera crítica con EEUU e Israel para que todo esto siga en el mismo periodo y subiendo la inflación, porque el que está haciendo que todo esto ocurra es Estados Unidos, Irán lo está continuando y los que lo sufrimos somos nosotros".

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención y el debate en la mesa política de Al Rojo Vivo.

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