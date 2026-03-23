Óscar Vara se muestra contundente con la Administración Trump: "Su incompetencia se verifica a cada paso"

"Muchísima gente va a sufrir las consecuencias de todo esto de forma muy grave", afirma el analista internacional Óscar Vara. En el vídeo, los detalles de su análisis.

Donald Trump da marcha atrás en su ultimátum a Irán. El presidente estadounidense ha señalado que EEUU ha mantenido "conversaciones productivas" con Irán y, por ello, ha ordenado a las fuerzas armadas que pospongan cualquier ataque militar. Por su parte, el régimen de los ayatolás niega cualquier conversación. Trump, además, da por hecho que ya se ha producido un cambio de régimen en Irán porque ya gobiernan otras personas.

"Como hemos comentado desde el principio de la presidencia de Trump, la incompetencia de la Administración Trump se verifica a cada paso", afirma el analista internacional, Óscar Vara, de Geopolinómicos, recordando las palabras que decía recientemente el secretario del Tesoro de EEUU, quien aseguraba que estaban usando el petróleo de Irán en contra de Irán, vendiendo el petróleo de Irán, que no se podía vender antes. "Es decir, nos están haciendo comulgar con ruedas de molino constantemente"

Asgura Vara que "parece que no hay gente adulta al mando de todo, sino que hay gente que improvisa constantemente las decisiones".

Por otro lado, subraya Vara que "muchísima gente se está forrando" con todo esto y "muchísima gente se está arruinando con todo esto": "Muchísima gente va a sufrir las consecuencias de todo esto de forma muy grave, en forma de inflación, porque nos va a venir la torta, además, por muchas vías distintas y durante más tiempo del que pensamos", concluye Vara.

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