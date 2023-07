Angélica Rubio ha indicado que le parece muy "cínico" que el PP pida el voto del PSOE para que Feijóo sea investido presidente, recordando que su campaña electoral estuvo basada en "la derogación del sanchismo".

"Me parece de un cinismo insoportable decirle que se derogue a sí mismo", ha recalcado. Además, ha destacado que es lo que le parece intolerable es que el PP "niegue la condición de españoles y demócratas a aquellos que no les votan y no negocian con ellos".

De esta forma, está convencida de que "si Bildu o Junts le diesen la investidura, pasarían a ser partidos de Estado". Por este motivo, ha pedido al PP que "no sean hipócritas".