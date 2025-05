Ángeles Caballero, sobre el análisis "pobre y frívolo" del PP tras el robo de cable del AVE: "Si lo primero que se te ocurre decir es que España es un país tercermundista..."

"Su labor de oposición se centra en encontrar cualquier resquicio para tratar de erosionar la gestión del Gobierno, no reconocerle ningún mérito y de culpar personalmente a Pedro Sánchez de todos los males", afirma la periodista Ángeles Caballero en este vídeo.

Tras las acusaciones del PP al Gobierno por el robo de cable de cobre que se produjo en la vía del AVE Madrid-Sevilla la tarde de este pasado domingo, la periodista de El País, Ángeles Caballero, critica el análisis "pobre y frívolo" de los 'populares' ante un suceso de este tipo, así como el del apagón del pasado lunes, 28 de abril.

"Me parece un análisis pobre el hecho de que lo primero que tenga que decir el PP es que 'España es un país que no funciona' o que es un 'país tercermundista'. De hecho, resumirlo todo a eso me parece una absoluta frivolidad", asegura Caballero.

No obstante, señala también "las ineficacias" que ha podido demostrar el Gobierno tanto en la gestión del robo de cable como en la del apagón. Pero lo que está claro, incide y finaliza Caballero, es que "la labor de oposición del PP se centra fundamentalmente en encontrar cualquier resquicio para tratar de erosionar la gestión del Gobierno, de no reconocerle ningún mérito y de culpar personalmente a Pedro Sánchez de todos los males". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.