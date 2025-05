El PP pide una comisión de investigación del apagón y redobla sus ataques por el caos ferroviario: "Puente es peor que Ábalos"

El Partido Popular va con todo y ha registrado ya una comisión de investigación sobre el apagón masivo del pasado lunes. Y si el Gobierno no la acepta, advierten los 'populares', la celebrarán en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. Posteriormente, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha anunciado que también su partido pedirá la creación de una comisión de investigación parlamentaria que aclare las causas del corte de suministro.

El principal partido de la oposición, entretanto, sostiene que en el Ejecutivo "estaban advertidos", pero "no hicieron absolutamente nada". "Lo había advertido el PP y lo habían dicho también los propios informes internos de Red Eléctrica", ha afirmado este martes su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que ha acusado a la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y a su predecesora, Teresa Ribera, de desoír esos avisos.

"Vamos a exigir responsabilidades políticas sobre lo ocurrido", ha insistido Tellado, que ha acusado al Ejecutivo de ocultar información sobre el corte del suministro eléctrico. "Queremos saber por qué se ignoraron los avisos internos de Red Eléctrica", ha incidido asimismo el portavoz 'popular'.

Tellado dice que Ábalos era mejor ministro

No es el único frente abierto entre el Gobierno y la oposición, porque el caos ferroviario desatado el domingo también ha dado gasolina al PP para redoblar sus ataques. Los 'populares' no creen que sea oportuno hablar de "sabotaje", como apunta el Ejecutivo, y Tellado ha llegado a comparar la gestión del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, con la del que fuera titular del ramo, José Luis Ábalos.

A pesar de que este último está siendo investigado en el Tribunal Supremo, el dirigente 'popular' ha aseverado que era mejor gestor que el actual titular del ramo. "Argumentar el sabotaje cuando no hay pruebas que lo acrediten no es más que una cortina de humo de un gobierno desesperado, un Gobierno que no sabe gestionar y que necesita buscar excusas de mal pagador para tapar su propia incompetencia", ha sentenciado Tellado, que ha lanzado un mensaje a Puente: "Esto a Ábalos no le pasaba".

"El servicio ha empeorado desde que él ha llegado al ministerio de transportes", ha insistido el diputado del PP, que ha remachado: "Óscar Puente, como ministro de Transportes, es desde luego peor que Ábalos".