Urquizu tacha de "preocupante" la reunión entre Trump y Putin: "Están decidiendo por nosotros, sin nosotros"

El profesor de Sociología de la UCM ha destacado en Al Rojo Vivo que la seguridad europea está "condicionada" por lo que ocurra en Ucrania, señalando que Trump y Putin van a decidir sobre esto "sin nosotros".

Urquizu tacha de "preocupante" la reunión de países de la UE con Trump: "Están decidiendo por nosotros, sin nosotros"

El presidente estadounidense, Donald Trump, va a mantener un encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska este viernes. Un encuentro en el que, entre otras cosas, hablarán sobre la guerra en Ucrania y un posible acuerdo de paz.

Ignacio Urquizu ha advertido en Al Rojo Vivo que lo que está sucediendo es que la seguridad europea "está condicionada" por lo que pueda pasar en Ucrania, señalando que esto es algo que se está decidiendo "sin los europeos".

El profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha indicado que, si pensamos en conflictos internacionales anteriores que afectaban a la UE, siempre ha estado implicada.

"Había una cosa que se llamaba multilateralidad, que está desapareciendo desde que Trump es presidente", ha destacado.

De esta forma, ha tachado de "preocupante" lo que está pasando en Alaska, porque se está "decidiendo por nosotros, sin nosotros".

