Ángeles Caballero se ha mostrado muy crítica con Antonio Garamendi tras escucharle decir que los trabajadores deberían recibir su nómina completa e ingresar ellos mismos sus cotizaciones.

"Hay una cierta especie de condescendencia, de intentar dar a entender que los asalariados no sabemos lo que pagamos", ha explicado la periodista, asegurando que debería medir sus palabras debido al cargo que está desempeñando.

Ángeles Caballero ha reconocido que cree que el presidente de la CEOE ha hecho un "flaco favor" a los empresarios al hablar de esta forma, asegurando que con sus declaraciones está alimentando a todos aquellos que piensan "que los empresarios son unos señores que quieren chuparle la sangre a sus empleados".

De esta forma, ha confesado que cree que, por la responsabilidad que le da el cargo, debería ser "más prudente".

Además, durante su intervención también ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado pidiendo a la gente que no se ponga nerviosa, en respuesta a las críticas que ha recibido de Yolanda Díaz.

"Hay una condescendencia masculina que se destila en cuanto le ponen el micrófono", ha destacado, criticando que a algunos "les sale el patriarcado por los poros".

La periodista ha confesado que le parece que Garamendi es un "señoro". "A mí, de vez en cuando, también me sale el machismo con el que me he criado. Lo importante es reconocerlo y en la medida de lo posible corregirlo", ha aclarado, asegurando que esto es algo que se detecta igual que "cuando alguien es maleducado".