El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha indicado que cree que los trabajadores deberían recibir su nómina mensual completa y ser ellos quienes ingresen ante la Seguridad Social sus cotizaciones.

Unas declaraciones a las que ha reaccionado Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. El presentador ha confesado que está de acuerdo con Ángeles Caballero en que esto es "una sobrada" por parte del presidente de la CEOE.

"Lo que más me encabrona es esa mirada respecto a esos trabajadores", ha señalado, destacando que parece que quiere dar a entender que "no se enteran". "¿Cree que no sabemos exactamente las cotizaciones que hay que pagar?", ha preguntado, dejando claro que los trabajadores "son muy conscientes" de cuánto se paga.

Ferreras ha confesado que lo que más le ha incomodado del discurso de Garamendi ha sido ver esa "mirada de superioridad", calificándola de "impresentable".