El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha acusado al PSOE de estar "paralizando la publicación" de la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras haberla aprobado este jueves en el Congreso.

Ángela Martialay ha reaccionado a estas declaraciones, destacando que todavía están en el plazo legal para su publicación. Sin embargo, ha destacado que, en ocasiones, las leyes que se aprueban de forma definitiva en el Congreso en dos-tres días suelen estar publicadas en el BOE. "Esa era la previsión con la que contaba el Tribunal Supremo, pensando que una vez que se aprobase se publicaría en el BOE", ha explicado.

Un hecho con el que ha asegurado que también contaba el fiscal general del Estado. De esta forma, la periodista ha indicado que cree que hay una "intencionalidad política evidente" en que esto no haya sucedido todavía.

Martialay ha desvelado que desde el independentismo el enfado "es tremendo" porque hasta que no esté publicada no se pueden activar los mecanismos para su tramitación. Una situación que provoca, por ejemplo, que Carles Puigdemont no pueda regresar todavía a España. "Si quiere volver, se encontrará con que será detenido", ha asegurado.