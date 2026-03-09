La analista Ryma Sheermohammadi explica las claves de la elección del hijo de Jamenei como líder supremo de Irán: "No ha sido sorprendente"

La analista explica que ha habido "bastantes disputas" (y seguramente más en estos días), entre la candidatura de Mojtaba Jamenei y la candidatura del nieto de Jomeini, un nombre que también sonaba como posible candidato para ser sucesor de Ali Jamenei. En el vídeo, todos los detalles.

Mojtaba Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei. Se trata de su segundo hijo, superviviente del ataque en el que murieron su padre, su madre y su esposa. Aunque ha mantenido un perfil bajo hasta ahora, se espera que continúe con la línea dura de su padre. Esta elección desafía al mismo Donald Trump, que horas antes de anunciar el relevo de Jamenei, había avisado de que fuera quien fuera el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito.

La analista Ryma Sheermohammadi asegura que esta elección no le ha sorprendido en absoluto: "De hecho, su nombre aparece de una manera bastante notable a raíz de la muerte de Raisi. No hay que olvidarse de que su propio padre había dicho en 2022 que bajo ningún concepto algún familiar suyo, sea hijo u otro familiar, ocuparía su sitio".

Sin embargo, añade, tras la muerte de Raisi se empezó a hablar de abrir una nueva era, con la idea de "suavizar un poco el tono" para evitar protestas. Y así, sostiene la analista, "el nombre de él empezó a aparecer precisamente por ser el menos religioso, es decir, la figura menos religiosa, ya que no tenía ningún cargo ni título de clérigo y, por tanto, podía crear esa imagen".

Por otro lado, señala Sheermohammadi que tampoco hay que olvidar que ha habido "bastantes disputas" (y seguramente más en estos días), entre la candidatura de él y la candidatura del nieto de Jomeini, un nombre que también sonaba como posible candidato para ser sucesor de Jamenei.

Tanto es así que "el bisnieto de Jomeini salió a decir que esperaba que el consejo de expertos fueran independientes (...), que el peso del apellido no fuera lo que finalmente llevara al consejo de expertos a la elección de Mojtaba Jamenei".

No obstante, los iraníes sabían que al final ganaría él, "por los contactos que tiene y por el poder que tiene, sobre todo, en el ala de lo económico y lo militar dentro de la Guardia Revolucionaria. Pero sea lo que sea, al final todos son lo mismo: van a seguir con la misma idea, que es la de prolongar esa guerra hasta donde puedan", concluye la analista.

