El análisis de Marta García Aller sobre los impuestos del SMI: "¿Dónde ponemos el umbral para tributar?"

Tras el nuevo choque entre el Gobierno de coalición y el debate generado por la tributación del SMI, la periodista Marta García Aller, de El Confidencial, asegura que todo esto es realmente "un debate de fiscalidad".

Esto es, "¿dónde ponemos el umbral? ¿Los que cobran 1.134 euros no tienen que tributar, pero los que cobran 1.135 sí? ¿O los que cobran 1.135 tampoco? Porque los que cobran lo que hoy es el SMI, sí tributaban, añade la periodista. Por lo que, según García Aller, no es que hayan hecho tributar a gente que antes no lo hiciera, sino que ahora hay más personas alcanzando el nivel salarial donde ya se aplicaban impuestos.

Por tanto, añade que "la diferencia no es solo de 50 euros [la subida del salario mínimo ha sido de 50 euros], sino cuántos millones de personas cobran eso o dejarían de tributar si subimos el umbral". Y este, concluye, "es un debate fiscal que hay que abordar seriamente". En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis.