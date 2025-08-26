El análisis de Gabi Sanz sobre los incendios: "Si Feijóo piensa que hablando de pirómanos va a eludir responsabilidades o a competir con Vox, se equivoca"

El periodista Gabi Sanz analiza en clave política y electoral las intenciones tanto del PP como del PSOE tras los devastadores incendios que han afectado y siguen afectando a algunas provincias españolas. En el vídeo, los detalles.

Con respecto a los grandes incendios que han asolado varias provincias de España, y que han ocupado el debate político durante todo este mes de agosto, el periodista Gabi Sanz, de Vozpópuli, analiza lo siguiente en clave electoral.

"Si el PSOE cree que, hablando ahora de las responsabilidades de los presidentes autonómicos [de las zonas más afectadas por estos fuegos] Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y María Guardiola, y por extensión a Feijóo, va a sacar rédito, se equivoca", afirma el periodista.

Igual que, añade, "si Feijóo cree que hablando de pirómanos y de pulseras en los tobillos va a eludir algún tipo de responsabilidad y, sobre todo, va a competir con Vox, se equivoca". Y la prueba del nueve, concluye, "es que los de Abascal ya están pidiendo que se estudie como homicidio imprudente los incendios. Es decir, entre la copia y el original, siempre el original".