Antonio García Ferreras está "convencido" de que Pedro Sánchez "no está de farol" con la inédita carta en la que anunciaba que se plantea renunciar a la Presidencia del Gobierno, una misiva que ha hecho saltar por los aires el tablero político y tiene a todo el país en vilo.

"Creo que no estamos ante una maniobra o jugarreta política para sacar réditos en las catalanas y fortalecerse en un momento muy delicado por las críticas y acusaciones de la oposición y de algunos medios de comunicación a su familia", sostiene el presentador de Al Rojo Vivo. A su juicio, "realmente hay una reflexión que va en esa línea", pero "otra cosa es qué decisión tome, porque no la sabemos".

Así, el periodista reitera en otro momento del programa su advertencia: "El presidente no va de farol", incide. "No tengo ni idea cuál va a ser la decisión que va a tomar, pero alguien que se ha expuesto así, de esa manera, no va de farol", concluye Ferreras.