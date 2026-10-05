El análisis de Carlos Cué sobre el Frente Amplio: "Si Podemos va por separado en otra candidatura, matemáticamente es desastroso para los intereses del progresismo"

El periodista de El País, Carlos E. Cué analiza en Al Rojo Vivo cómo llegan a este adelanto electoral la izquierda a la izquierda del PSOE, el ya llamado Frente Amplio. Puedes consultar más información en El País.

Sumar (Frente Amplio) anunciará a su candidato "en los próximos días" con una Mónica García que se muestra "dispuesta". La líder de Más Madrid ha asegurado que "no van a decepcionar" y van a hacerse cargo del clamor social que "no está pidiendo un vuelco".

"Se tiene que dar muchísima prisa porque por mucho que efectivamente Sánchez está chupando mucho voto de ahí, hay una parte del electorado español que jamás va a votar al PSOE, por tanto, es muy importante que el Frente Amplio se organice", explica el periodista Carlos Cué, de El País.

Y vamos a ver, afirma, "si van en dos candidaturas con Podemos eso es desde el punto de vista de pura matemática, desastroso para los intereses del progresismo porque, ya le pasó a la derecha, cuando se divide el voto va fatal".

Por otro lado, explica Cué cómo ha sido el devenir de la legislatura desde el 2023: "En las últimas elecciones de 2023 hubo prácticamente un doble empate, en la parte de arriba, entre el PP y el PSOE, gana el PP pero por muy poquito y hay un empate abajo entre Vox y Sumar, que están rozando ahí el 13%, casi son 50.000 votos, prácticamente es un empate.

Sin embargo, lo que se ha producido en estos tres años de legislatura, añade el periodista, es que "el empate arriba (entre PP y PSOE) sigue más o menos, está ganando el PP pero no está arrasando, Vox se está yendo al 18% y esta parte de la izquierda se ha caído al 5, 6, 7%". Y ese desempate, "es lo que explica por qué hay muchas posibilidades de que gobierne la derecha", concluye Cué.

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