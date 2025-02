Ana Requena da detalles sobre las denuncias contra Monedero: "Podemos ya sabe en 2016 de un hecho muy grave"

Ana Requena, periodista de 'elDiario.es', ha hablado en Al Rojo Vivo sobre las denuncias por acoso sexual a Juan Carlos Monedero. En sus palabras, confirma que en 2016 en Podemos ya sabían de un caso en el que estaba involucrado quien uno de sus fundadores.

"Sabemos por tres fuentes diferentes nos confirman que al menos a comienzos de 2016 en Podemos ya se sabe de un caso que hablaba de un hecho muy grave que una mujer habría vivido con Monedero tras un evento en Catalunya. Ahí no tenían un protocolo contra el acoso como sí lo tienen ahora", cuenta.

Y expone: "Fueron hechos graves, como así lo dicen los que supieron de ellos. Para ver si el partido movía ficha, sin que ella quedase muy expuesta incluso dentro de su propio partido. Es algo que reconocen y que califican como grave".

"No damos más detalles porque no podemos, pero califican que los hechos son graves. Lo suficiente como para que se traslade del partido de Catalunya a Madrid. Y no solo a Igualdad, sino que sube hacia arriba porque creen que la cúpula debe saberlo", insiste.