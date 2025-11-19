Alfonso Pérez Medina, sobre el viaje de Cerdán a Marruecos: "Quería conseguir un contrato muy importante para Acciona"

El periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina explica cómo, según se refleja en el sumario, Santos Cerdán hizo gestiones para colarse en un viaje oficial a Marruecos para conseguir beneficios para su trama. En el vídeo, los detalles.

Otra de las fotografías más reveladoras de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán, que desde hoy pasa a llamarse la trama del 2%, es la del viaje de Santos Cerdán a Marruecos, junto con los dos protagonistas ya nombrados. Este martes laSexta tenía acceso a un demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para Santos Cerdán.

El periodista de laSexta, jefe de Tribunales, Alfonso Pérez Medina, explica que era un viaje oficial del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al que acudía con su asesor Koldo García, y Cerdán se cuela: "En el sumario, se ilustra cómo Santos Cerdán hizo gestiones para poder ir. En aquel momento era el coordinador territorial del PSOE, no tenía cargo relacionado con asuntos exteriores o de diplomacia. Pero él se cuela en ese viaje".

"Porque lo que quería conseguir", añade el periodista, "era un contrato muy importante para Acciona; estaba en juego la adjudicación de las obras de construcción del puerto de Kenitra y Ábalos tenía contacto con dos ministros del Gobierno marroquí y Cerdán usó esa influencia para intentar conseguir que esa adjudicación se la lleve Acciona". En el vídeo podemos ver al completo esta información.

