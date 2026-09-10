Marlaska descarta dimitir tras la desclasificación de los informes sobre Ceuta: "¿Por qué? No hay ninguna razón"

¿Qué ha dicho? "¿Por qué? Entiendo que no hay ninguna razón. Cuando uno se plantea una dimisión será porque existe alguna razón. Si no hay ninguna razón evidentemente sobra cualquier planteamiento en ese sentido", ha dicho.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no considera necesario dimitir pese a la crisis migratoria en Ceuta, donde entraron masivamente unos 80.000 migrantes. La publicación de 40 documentos sobre esta crisis ha puesto en evidencia a Marlaska y al Gobierno, ya que se había negado la existencia de informes alertando de la situación. El CNI había advertido el 29 de julio de 2026 sobre una posible entrada masiva en Ceuta desde Marruecos, información que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó. Marlaska insiste en que no hay razones para dimitir, afirmando que no se ve motivo alguno para ello.

El ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ve motivos para presentar su dimisión por la crisis migratoria que vive Ceuta desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes.

La desclasificación de los 40 documentos referentes a entrada masiva y posterior crisis migratoria en Ceuta que ha publicado este miércoles el Gobierno ha dejado en evidencia al ministro -aunque también al resto del Ejecutivo-.

Desde el inicio de la crisis en Ceuta, que comenzó hace ya 40 días, el Ejecutivo ha dicho una y otra vez que no tenían ningún informe que alertara que pudiera haber una entrada masiva y han repetido también que nada apuntaba a Marruecos.

El 1 de agosto, apenas 24 horas después de la entrada de miles y miles de migrantes procedentes de Marruecos, Marlaska aseguró desde Ceuta que no había "ningún informe al respecto que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente".

Precisamente, estas declaraciones del ministro -que las dijo una y otra vez- chocaron con las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles dijo en el Congreso que hubo informes del CNI que alertaron, mientras que Marlaska dijo que no le constaba.

Ahora, los documentos publicados le dan la razón a Robles. El CNI alertó el 29 de julio de 2026 a los servicios de inteligencia marroquíes (DGST y DGED) de una posible entrada masiva en Ceuta por la Fiesta del Trono de Marruecos. Ese mismo día, también comunicó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil la existencia del llamamiento para el 30 de julio y advirtió que los principales grupos identificados tenían "un total de 180.000 seguidores".

Ante esto, laSexta le ha preguntado este jueves a Marlaska si se ha planteado dimitir. "¿Por qué? Entiendo que no hay ninguna razón", ha señalado. Así, ha añadido que "cuando uno se plantea una dimisión será porque existe alguna razón. Si no hay ninguna razón o no se ve ninguna razón, evidentemente sobra cualquier planteamiento en ese sentido".

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