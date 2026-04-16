Alán Barroso señala que el diputado de Vox expulsado ha sido juez: "Que vengan ahora a decirme que este tipo se comportaba de forma pulcra cuando era juez"

El politólogo Alán Barroso informa que José María Sánchez, el diputado de Vox expulsado del Congreso por encararse con el vicepresidente de la Cámara, fue juez. En el vídeo, los detalles.

José María Sánchez, diputado de Vox, fue expulsado este martes del pleno del Congreso tras encararse con el vicepresidente Gómez de Celis, que ejercía en esta ocasión, como presidente. Vox, lejos de rectificar, aseguraba: "Los que se equivocan son la Presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara. Eso es lo que tiene que hacer".

Por otro lado, desde las redes sociales, uno de los compañeros de Sánchez, Carlos Flores, de Vox de Valencia, dedica una lista de insultos al diputado valenciano Nahuel González, por comentar este incidente del diputado de Vox expulsado: "Acaba de ser expulsado un diputado de Vox en el Congreso, por violento. No se si existe un precedente en democracia. Justo después de mi intervención defendiendo la cultura democrática", decía González.

La contestación de Flores a este mensaje es la siguiente: "Tú lo que eres es un gilipollas, un ignorante, un asesino y -de propina- un nazi. Que son las mismas cuatro cosas que tu colega Salvador i Duch le ha espetado a mi compañero José María Sánchez. Y que tú te vas a tragar ahorita mismo sin rechistar, porque levantarte y pedir la palabra es de fachas, y solicitar el amparo de los letrados y la Presidenta de la cámara es de violentos".

"Son 'tuits' que son una especie de copia y pega del método Donald Trump. Es decir, tú dices que este Trump este este tuit en las redes sociales llamando criminal, gilipollas y nazi a alguien lo ha dicho Trump, de quien sea, y te lo crees", asegura Antonio García Ferreras.

El politólogo Alán Barroso da la razón al presentador de Al Rojo Vivo y añade: "Tampoco han sido (Vox) demasiado originales nunca. Incluso llegan a utilizar el eslogan de 'Make Spain great again', lo dicen en inglés como si eso nos llamase de alguna manera. Intentan importar lo peorcito de cada casa. Son los hermanos menores de este tipo que claramente no está en sus cabales y van haciendo pequeñas pruebas (...) Es exactamente lo mismo".

Y ahí, dice Barroso, es donde entra en juego la sociedad española que, asegura, tiene "mayor madurez democrática" que EEUU. Incluso, "en votantes de la extrema derecha, en votantes de Vox. Creo que esto tampoco cuadra demasiado en una parte importante de ellos".

Ahora bien, por otro lado, Barroso destaca algo curioso de todo este incidente: "El tipo que se levanta y se encara al vicepresidente del Congreso de los Diputados es un tipo que ha sido juez. Después que alguien venga a intentar decirme que este tipo cuando era juez se comportaba de la manera más pulcra posible...". Porque a veces, subraya y concluye Barroso, "hablamos de los jueces en este país como si no hubiese tipos como este".

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