Blas Moreno analiza los intentos de negociación entre EEUU e Irán: "Lo que hace Trump es intentar mantener siempre las opciones abiertas"

El codirector de 'El Orden Mundial' sostiene que el presidente estadounidense está desplegando tropas "para si en un momento dado se rompe la mesa de negociación, poder utilizar la presión militar como una herramienta extra en contra de Irán".

Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial' ha analizado en Al Rojo Vivo la situación actual en Irán, tras el conflicto desatado el pasado 28 de febrero, y el polémico estrecho de Ormuz, así como las negociaciones de paz. Para el experto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas "se ha dado cuenta de que Islamabad (capital de Pakistán), no tenía una posición de fuerza con la que negociar".

"Irán llegó allí muy tranquilo, tenía las cartas en la mano y Estados Unidos tenía muy poca capacidad de imponerles nada. Entonces, Trump quiere, efectivamente, negociar de nuevo, pero sabe que tiene que negociar con más cartas sobre la mesa, con más herramientas", ha añadido durante su intervención en el programa.

Así, explica que Trump usa como herramienta "asfixiar económicamente Irán con este doble bloqueo que ha impuesto en el estrecho de Ormuz para intentar así forzar a Irán a llegar a la negociación en una posición más débil".

"El problema que tiene esto es que yo creo que el bloqueo que ha impuesto Estados Unidos tiene que durar mucho tiempo para que sea efectivo, porque Irán tiene voluntad de resistir y además tiene capacidad de aguantar varias semanas, por lo menos, sin vender petróleo", agrega además.

En los últimos días, EEUU ha enviado más tropas a territorio iraní, donde prosigue la ofensiva. Por esta razón, Moreno sostiene que "lo que hace Trump es intentar mantener siempre las opciones abiertas".

"Él por una parte intenta negociar, se ha dado cuenta de que la guerra no es interesante para él, es un error meterse en esta guerra y quiere salir cuanto antes con cierta honra, no perder la cara. Pero al mismo tiempo es consciente de que a lo mejor las negociaciones no salen como él quiere".

Es por ello que, para el experto, Trump está desplegando tropas "para si en un momento dado dentro de una semana o 15 días, se rompe la baraja o se rompe la mesa de negociación, poder utilizar la presión militar como una herramienta extra en contra de Irán", ha sentenciado.

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