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Reacción

Ferreras, tras decir el diputado de Vox expulsado del Congreso que todo se "ha magnificado": "Magnificado no, es inaceptable, impresentable y patético"

Lejos de pedir disculpas, el diputado expulsado de Vox del Congreso por encararse con el vicepresidente de la Cámara Baja ha declarado que todo se ha magnificado y que se está magnificando y tergiversando para cargar contra Vox. Antonio García Ferreras reacciona de forma contundente a esta justificación.

Ferreras

José María Sánchez, diputado de Vox, fue expulsado este martes del pleno del Congreso tras encararse con la Presidencia de la Cámara, que en este caso recaía en el vicepresidente, Gómez de Celis. Además, el partido ultra, lejos de pedir disculpas, aseguraba que la culpa era del vicepresidente: "Los que se equivocan son la Presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara. Eso es lo que tiene que hacer", aseguró la portavoz de Vox, Pepa Millán.

Pero no solo eso, el propio Sánchez ha hablado con 'El Debate'. Según ha declarado, dice que todo esto está magnificado y que se está magnificando y tergiversando precisamente para cargar contra Vox. Que realmente, dice, lo que ocurrió fue "un hecho puramente anecdótico" que tuvo que ver con una disputa con el diputado de ERC, Jordi Salvador.

"Magnificado no, es inaceptable, impresentable y patético", ha reaccionado contundente Antonio García Ferreras, conductor de Al Rojo Vivo, dando paso a ese momento violento que se vivió este martes en la Cámara Baja para comprobar que efectivamente el hecho no está magnificado. En el vídeo, todos los detalles.

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