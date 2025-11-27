Alán Barroso, sobre la posibilidad de que Ábalos vaya a prisión: "Es demoledor para la izquierda de este país"

El politólogo Alan Barroso reacciona a las primeras informaciones que indican que el que fuera ministro de Transportes pueda ir a prisión, tras pedir la Fiscalía para él 24 años de cárcel. En el vídeo, los detalles.

La Fiscalía Anticorrupción pide la prisión para el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el alto riesgo de fuga. Ahora el Tribunal Supremo decidirá si modifica las cautelares. "Pinta muy negro para Ábalos, pero sobre todo esto es demoledor para la izquierda de este país", afirma contundente el politólogo Alan Barroso.

Porque, tal como argumenta Barroso, "están viendo cómo no estaban libres de exactamente el mismo pecado que estaban viendo en el PP. Es un golpe tremendo".

Ahora bien, "es un mazazo que el PP no está sabiendo utilizar", señala Barroso, porque "han estado durante tanto tiempo con el discurso de Pedro y el Lobo, que si Begoña Gómez, el juez Peinado..., que, ahora que sí tienen un caso gravísimo (caso Koldo), no lo están sabiendo utilizar y se les está escapando de las manos".

Por ello, pese a este caso de corrupción de dos exsecretarios de Organización del partido, el Gobierno se muestra aún firme y en las encuestas no se nota demasiado este escándalo, ya que el PSOE resiste electoralmente: "Siempre digo que la mayor virtud de este Gobierno siga adelante es tener una oposición que no es capaz de utilizar estas cosas", sentencia Barroso.

