Alán Barroso, sobre Pérez Llorca: "Es un Mazón 2.0 y las víctimas lo saben"

El analista subraya que, tras el trauma vivido en Valencia, "deberían ser las urnas las que se expresen de nuevo". Y añade: "Esto no puede ser un paripé para sustituir al número uno por su número dos que ha estado aguantando durante meses sus insultos y su ninguneo hacia las víctimas".

Alán Barroso, politólogo y analista de Al Rojo Vivo, ha analizado la intervención de Juanfran Pérez Llorca durante el pleno de investidura celebrado en Les Corts. El candidato del PP, que sigue la línea marcada por Carlos Mazón, ha arremetido contra el Gobierno a raíz de la DANA y ha defendido un discurso continuista, afirmando que "las administraciones no estuvieron a la altura" el 29 de octubre de 2024.

Para Barroso, el paralelismo es evidente: "Es un Mazón 2.0, y las víctimas lo saben. Lo primero que está ocurriendo ahora es que les están robando la voz a quienes habría que escuchar. Lo que vienen reclamando desde hace meses es que se convoquen elecciones para poder hablar".

El analista subraya que, tras el trauma como el vivido en la Comunidad Valenciana, "deberían ser las urnas las que se expresen de nuevo". Y añade: "Esto no puede ser un paripé para sustituir al número uno, Carlos Mazón, por su número dos, el secretario general del PP, que ha estado aguantando durante meses sus insultos y su ninguneo hacia las víctimas. Cada día que pasa es un ninguneo nuevo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.