Alán Barroso asegura que Sánchez puede decir lo que quiera del fiscal: "Nunca me convencerán de que la libertad de expresión es incompatible con la independencia judicial"

El politólogo Alán Barroso valora en este vídeo las declaraciones del presidente del Gobierno defendiendo la inocencia del fiscal, así como las críticas que por ello ha recibido Pedro Sánchez del partido de la oposición.

El politólogo Alán Barroso reacciona a las declaraciones del PP que ha acusado a Pedro Sánchez de injerencia tras defender la "inocencia" del fiscal general del Estado, en una entrevista: "Eso solo tiene un nombre: dictadura", han acusado los 'populares'.

"Nunca me van a convencer de que la libertad de expresión es incompatible con la independencia judicial", afirma Barroso. Por lo que, según señala, el presidente puede decir lo que quiera, al igual que cualquier ministro, "otra cosa es que después un juez emita un fallo u otro".

Ahora bien, "lo que sí es ir contra la independencia es lo que hicieron algunos jueces manifestándose con toga en contra de determinadas leyes", afirma y concluye Barroso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como la del sociólogo Rafa López.

