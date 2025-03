Alán Barroso, tras la citación al novio de Ayuso como investigado por corrupción: "La cosa pinta muy mal"

El politólogo Alán Barroso analiza en el plató de Al Rojo Vivo el caso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Y es que la jueza que investiga a Alberto González Amador le ha citado el próximo 10 de abril para que declare como investigado en la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal, según han confirmado fuentes jurídicas hasta laSexta. Esa investigación versa sus negocios con el Grupo Quirón y se suma a los dos delitos fiscales y el de falsedad documental por los que está imputado en la pieza principal.

"Como ejercicio de investigación he entrado en el Twitter de Miguel Ángel Rodríguez, que siempre tiene ocasión para decir que todo el mundo para para adelante, pero en esta ocasión no ha dicho que el novio de Ayuso vaya para adelante", afirma Alan Barroso. Además, el politólogo asegura que ahora "van a optar por la excusa típica de que es un particular que no tiene nada que ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Sin embargo, Barroso recuerda que este tema se ha convertido en un asunto político y se asocia a Ayuso "desde que el día 1 en el que se publica la información del fraude fiscal pone todo el aparato de Gobierno de la Comunidad de Madrid en defensa de este supuesto particular". "Ahí deja de ser un particular y pasa a ser un protegido", afirma el politólogo, que destaca que, "por lo general, si tú defraudas a Hacienda, la Comunidad no te pone al servicio un jefe de gabinete ni a la propia presidenta".

Además, Barroso destaca que "ahora aparece Quirón de por medio" y recuerda que "hay muchos millones de euros que van de la Comunidad de Madrid a Quirón". "Curiosamente, ahora resulta que hay una compra de una empresa por medio millón de euros a la mujer de un directivo de Quirón y, además, metemos los dos millones de euros por mascarillas que se estaban sacando en lo peor de la pandemia", detalla. "La cosa pinta muy mal, sobre todo, para alguien que decidió unir su futuro político al futuro judicial de un tipo que ahora no pinta nada bien", sentencia Barroso.