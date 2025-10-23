Ainhoa Martínez, sobre el vídeo que está difundiendo el PP contra Amama: "Es repugnante; se equivocan de enemigo, Amama son las víctimas"

La periodista ha criticado en Al Rojo Vivo la difusión de un vídeo contra la asociación Amama y la gestión del Gobierno andaluz ante el fallo en los cribados de mamografías, acusando a Juanma Moreno de "falta de humanidad y empatía".

Ainhoa Martínez se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre el nuevo vídeo difundido contra la asociación Amama, que fue la primera en alertar de los fallos en el cribado de mamografías en Andalucía. Aunque todavía no se ha identificado a los autores del vídeo, varios dirigentes del PP andaluz lo han compartido en redes, lo que ha desatado una nueva polémica.

"El vídeo es repugnante. Se equivocan de enemigo. La asociación Amama y las mujeres que han padecido cáncer de mama son las víctimas, no el enemigo a abatir", ha señalado Martínez con contundencia.

La periodista ha recordado que "estas mujeres han perdido la salud en el mejor de los casos, y la vida en el peor, por un error en el cribado".

Además, ha denunciado la actitud del Gobierno andaluz ante la crisis: "Este debate se ha gestionado fatal: sobra soberbia y falta humanidad y empatía hacia estas mujeres", señaló, reprochando al nuevo consejero que se refiriera a ellas como "la asociación de mujeres mastectomizadas", una expresión que calificó de "revictimización brutal para quienes han tenido que perder un pecho, con un daño físico y psicológico enorme".

Martínez también lamentó la ausencia del presidente andaluz en el debate: "Juanma Moreno tendría que haber estado ahí. Entiendo que tenga muchos problemas graves en Andalucía, pero el más grave ahora mismo es este. Hay que dar la cara, estar al lado de las mujeres, incluso cuando no te quieren recibir. Si te consideran responsable, tu obligación es permanecer ahí hasta que te escuchen", ha concluido.