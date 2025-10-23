Gonzalo Bernardos asegura que Junts tiene muy claro que "Sánchez no les puede dar todo lo que quisieran, pero siempre les dará más que con Feijóo"

El profesor asegura que la presión de Junts a Sánchez es "mucho ruido y pocas nueces" y que romper con el Gobierno es imposible. Según el economista, su verdadero objetivo es frenar a Sílvia Orriols, que arrasa en las encuestas de derechas.

El profesor de Economía y analista de Al Rojo Vivo, Gonzalo Bernardos, se ha pronunciado sobre la presión de Junts a Pedro Sánchez y la posibilidad de que Carles Puigdemont rompa con el Gobierno. Sin embargo, Bernardos considera que esta tensión es parte del guion político habitual: "Mucho ruido y pocas nueces", ha resumido.

Según el economista, Junts per Catalunya tiene muy claro el límite de su estrategia: "Pedro Sánchez no puede concederles todo lo que quieren, pero siempre les dará más que Feijóo. Por tanto, romper totalmente con Sánchez para favorecer a Feijóo es imposible", sentenció.

Bernardos interpreta los gestos de distanciamiento entre Junts y el PSOE como una puesta en escena: "Ahora necesitan aparentar que están peleados, que no alcanzan acuerdos, para librarse del 'fantasma' que les quita el sueño cada noche: Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, que está arrasando en las encuestas entre el electorado de derechas".

En conclusión, afirma Bernardos, el verdadero adversario de Junts no es Sánchez, sino Orriols.