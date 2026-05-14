Ainhoa Martínez, tras revelar Wyoming las agresiones que ha sufrido: "Es muy necesario contarlo para que también en esto la vergüenza cambie de bando"

La periodista reflexiona sobre las agresiones y el acoso que ha sufrido el Gran Wyoming y que desveló por primera vez en el programa de Aimar Bretos. En su reflexión, la periodista utiliza la magnífica frase de Gisèle Pelicot. En el vídeo, los detalles.

El Gran Wyoming se desnudó emocionalmente en 'La Noche de Aimar' y reveló cosas que nunca antes había contado, como, por ejemplo, el acoso que ha sufrido por parte de algunas personas estando con sus hijos en un restaurante o una agresión que sufrió "no hace mucho" en plena calle.

"Fueron tres gilipollas por la calle que me dijeron 'hijo de puta, rojo'. Me di la vuelta y me pegaron una hostia", desvela en el plató, contando que entonces lo ocultó, pero que ahora prefiere contarlo. "Agradezco a la derecha de este país, que gobierna con la extrema derecha, que haya introducido la violencia en la calle", confesó contundente antes de contar esta experiencia.

Y como dice la periodista Ainhoa Martínez, de 'La Razón', es muy importante contarlo "y es muy necesario abrirse en canal": "Es muy necesario contar esto porque al final hay una frase de Gisèle Pelicot, que es la de que 'la vergüenza cambie de bando', y aunque ella lo decía por su caso en concreto, también en estos casos la vergüenza es de quienes cometen este tipo de acciones y no de quienes las sufren".

Así, lamenta Martínez que "estamos viviendo un proceso de deshumanización brutal. Y hay un paso mínimo entre lo que es la violencia verbal y esa legitimación de la violencia verbal y que esa violencia llegue a ser física y te acaben agrediendo en una terraza". Y a esto, añade y concluye la periodista, "contribuye la tercera fuerza del Parlamento español".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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