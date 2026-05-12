Wyoming relata en La Noche de Aimar haber sufrido una agresión al grito de "hijo de puta" y "rojo": "Me volví y me calzaron una hostia"

Aimar Bretos vuelve al prime time de laSexta este miércoles para bajar revoluciones. Esta semana será con las entrevistas del presentador de El Intermedio y la cantante María del Monte.

"Ya me han agredido". Es la respuesta que El Gran Wyoming ofrece a Aimar Bretos, cuando este le preguntaba sobre si tenía temor a que algún día le agredieran por la calle. Se trata del fragmento de la entrevista del periodista al presentador de El Intermedio en el programa de este miércoles de La Noche de Aimar que se emitirá en laSexta a a partir de las 23:00 horas.

En este sentido, Wyoming relata que lo ocultó, asegurando que "había sido jugando al baloncesto", por "un codazo y tal". Entonces, asegura que se fue "corriendo a poner hielo" y le "apañaron la cara". Preguntado sobre la autoría de la agresión el presentador de El Intermedio se muestra contundente: "pues tres gilipollas".

Asimismo, asegura que "iba por la calle" cuando los agresores le profirieron calificativos como "hijo de puta" o "rojo". Ante ello, Wyoming asegura que se volvió hacia ellos para preguntarles: "¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?". Fue entonces cuando le "calzaron una hostia". Un episodio que, según explica, "fue hace no mucho" y que recordará, entre otras cuestiones, este miércoles en La Noche de Aimar.

Ahora bien, además de Wyoming, Aimar Bretos también entrevistará a María del Monte, quien confesará que nunca ha estado "en el armario", así como que nunca entenderá que siempre le pregunten por Isabel Pantoja. De esta manera, el prime time vuelve a bajar revoluciones un miércoles más en laSexta con La Noche de Aimar.

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