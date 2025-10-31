Ainhoa Martínez, sobre el Rey emérito: "Felipe VI tiene al enemigo en casa"

La periodista de 'ABC' ha señalado que mientras "el rey Felipe VI está haciendo esfuerzos por recuperarse de la crisis reputacional que le provocó su padre, el emérito se empeña cada día en hundir un poco más a la institución en el pozo que él mismo generó".

Juan Carlos I no acudirá a la ceremonia institucional por los 50 años de la monarquía parlamentaria, que se celebrará el próximo 21 de noviembre.Según ha podido saber laSexta, la Zarzuela ha decidido no invitar al rey emérito.

El argumento oficial es que el monarca retirado abandonó su agenda pública en 2019 y que su papel en la conmemoración se limitará a un almuerzo privado que la familia real celebrará el día 22 en El Pardo.

Al respecto, la periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez ha comentado: "Habrá que ver qué clima hay en ese almuerzo familiar, porque creo que Felipe VI tiene al enemigo en casa, en su propia familia".

Martínez ha añadido que "la causa republicana nunca imaginó que iba a contar con semejante aliado, porque si el rey Felipe VI está haciendo esfuerzos por recuperarse de la crisis reputacional que le provocó su padre, el emérito se empeña cada día en hundir un poco más a la institución en el pozo que él mismo generó".

En cuanto a las memorias de Juan Carlos I, la periodista ha sido contundente: "Este libro no le hace ningún favor a la familia real. Creo que intentaron frenarlo y no pudieron, pero esos pronunciamientos en los que ensalza a Franco no son oportunos en un aniversario como este".