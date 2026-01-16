Ainhoa Martínez, sobre Julio Iglesias: "Dentro del 'abc' del supuesto agresor está el victimizarse, pero aquí las víctimas son las mujeres"

El cantante ha roto su silencio en sus redes sociales y ha contestado "con profundo pesar" a la denuncia de dos de sus extrabajadoras: "Me causan una gran tristeza". La periodista Ainhoa Martínez lo analiza en este vídeo.

Las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales cuentan este viernes en 'elDiario.es' (medio que ha realizado una investigación de tres años, junto con Univisión, que ha revelado todo este caso), que el cantante las coaccionó para que no elevasen esas denuncias.

Por su parte, Julio Iglesias se ha pronunciado en un comunicado negando los hechos: "Nunca había sentido tanta maldad", ha escrito en sus redes sociales. El cantante contesta "con profundo pesar" a la denuncia de dos de sus extrabajadoras: "Me causan una gran tristeza".

"Dentro de ese 'abc' del el supuesto agresor (porque la justicia aún no se ha pronunciado) está eso de victimizarse él, eso de 'siento un profundo pesar', tanta maldad contra mí... Pero no, aquí las víctimas son las mujeres, mujeres que tienen además unos relatos muy bien armados, con pruebas", afirma Ainhoa Martínez, periodista de 'ABC' y analista de Al Rojo Vivo.

Por otro lado, la periodista valora también el hecho de que Julio Iglesias haya elegido para su defensa al abogado José Antonio Choclán, en el caso de que la Audiencia Nacional abra una investigación contra el cantante: "Choclán es un abogado experto en conformidades, por lo que a mí me da una clave de por dónde puede ir el desarrollo de las negociaciones con la Fiscalía", concluye Martínez.

