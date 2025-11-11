Ahora

Ainhoa Martínez analiza las negociaciones entre PP y Vox para sustituir a Mazón: "Génova ha perdido por completo el control de la situación"

La periodista Ainhoa Martínez explica en este vídeo que la actual situación de la política valenciana se hubiera resuelto de forma, para no depender tanto de Vox, si "Feijóo hubiera sido audaz".

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo dará a conocer "rápido" su candidato para sustituir a Mazón, un candidato que tiene que ser avalado por Vox, si quieren seguir manteniendo la Generalitat.

"Estamos en la coreografía de las negocaciones: Génova, que ha perdido por completo el control de los tiempos y de la situación, trata ahora de controlarlos", afirma la periodista de 'ABC', Ainhoa Martínez. Y es que, tal como argumenta, el plazo para poner un candidato termina el día 19 de noviembre y será Vox quien tenga que dar el visto bueno o no.

Sin embargo, para Martínez, todo esto se hubiera resuelto de otra forma: "Convocando a las urnas, si Feijóo hubiera sido audaz. Ahí sí, él tendría la última palabra sobre el candidato, porque Pérez Llorca es el candidato del PP valenciano y no es Génova, y sobre los tiempos en una negociación posterior con Vox".

