Tellado anuncia que Feijóo dará a conocer "rápido" su candidato para sustituir a Mazón

El contexto Tras días de incertidumbre sobre el perfil por el que apostará el PP para sustituir al president en funciones, el secretario general de la formación ha asegurado que Feijóo ya "ha consultado con los compañeros de Valencia" qué rumbo tomar.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, revelará pronto quién sustituirá a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, tras consultar con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Tellado, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ha señalado que el partido tiene sus tiempos y que la decisión se tomará rápidamente, dentro de los plazos establecidos. El plazo para registrar al candidato finaliza el 19 de noviembre, y aunque no se ha dado una pista sobre el posible candidato, se espera que la propuesta sea anunciada pronto.

Así se ha pronunciado Tellado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntado cuál es el principal escollo de la negociación con Vox, qué problema tiene Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV, para que la dirección nacional aún no le haya confirmado como candidato o si Feijóo está pensando en otro candidato.

