Tras "consultar" con el PPCV

Tellado anuncia que Feijóo dará a conocer "rápido" su candidato para sustituir a Mazón

El contexto Tras días de incertidumbre sobre el perfil por el que apostará el PP para sustituir al president en funciones, el secretario general de la formación ha asegurado que Feijóo ya "ha consultado con los compañeros de Valencia" qué rumbo tomar.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, participa en un desayuno informativo del Fórum Europa
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha avanzado este martes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dará a conocer "rápido" el nombre del candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana tras "consultar" con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).

"El presidente Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia, y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias. Y ya digo, creo que se hará rápido, me consta", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Tellado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntado cuál es el principal escollo de la negociación con Vox, qué problema tiene Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV, para que la dirección nacional aún no le haya confirmado como candidato o si Feijóo está pensando en otro candidato.

Tellado ha afirmado que el partido "tiene sus tiempos". "Y a mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido, y por lo tanto dentro de los plazos que existen para hacerlo", ha manifestado.

El plazo termina el día 19

Al ser preguntado entonces si podía dar una pista de quién podía ser el candidato, el 'número dos' del PP se ha limitado a decir que ha sido "lo suficientemente claro". "El partido tiene sus tiempos, el presidente ha consultado esta cuestión con nuestros compañeros en Valencia, y por lo tanto, dentro del ámbito de sus competencias, tomará su decisión", ha reiterado.

Tellado ha indicado que esa decisión "se adoptará pronto" y "rápido", dentro de "los plazos previstos". El día 19 de noviembre termina el plazo para registrar el nombre del candidato a la investidura.

