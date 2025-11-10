Política valenciana
Loreto Ochando, sobre la negociación entre PP y Vox para sustituir a Mazón: "Hay un 99% de posibilidades de que Pérez Llorca sea el candidato"
La periodista Loreto Ochando asegura que PP y Vox "saben perfectamente quién es el candidato" para sustituir a Mazón al frente de la Generalitat: "¿No crees que nos están tomando el pelo?", anliza en este vídeo.
La periodista valenciana de El Plural, Loreto Ochando, asegura que "nos están tomando el pelo a todos" con respecto a las negociaciones que PP y Vox se traen entre manos para elegir nuevo president, en sustituto de Carlos Mazón, y para muestra, dice, un ejemplo: "Cuando Pérez Llorca ha entrado en la cafetería de Les Corts, los suyos le han recibido como si fuera Taylor Swift, algo que normalmente no ocurre".
"Ha sido tan evidente que ha generado hasta risas en los presentes. Claro que saben [tanto PP como Vox] quién es el candidato; otra cosa es que hayan empezado hablando de máximos o de mínimos, que en el caso de Vox será seguro de máximo, con respecto al programa y lo que les van a hacer firmar", explica la periodista.
Por lo tanto, aunque el propio Pérez Llorca está diciendo que no sabía nada y que "desconocía" incluso que hubiese una reunión PP-Vox pese a que sí se produjo, "a día de hoy, al 99% el candidato es él", asegura Ochando, subrayando que todas las fuentes del PP consultadas "solo" le dan ese nombre. En el vídeo podemos ver los detalles de su información.
