Aina Vidal (SUMAR) cree que Sánchez perdió una oportunidad: "Tendría que haber entrado mucho más en las propuestas anticorrupción"

La portavoz de los Comuns en el Congreso de los Diputados valora en Al Rojo Vivo la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, que comparecía por los casos de corrupción y presunta corrupción que afectan al PSOE. En el vídeo podemos ver completa su entrevista.

Aina Vidal, portavoz de los Comuns en el Congreso de los Diputados, asegura que el presidente del Gobierno "perdió una oportunidad" en su comparecencia en la Cámara Baja para abordar los temas de presunta corrupción que afectan al PSOE, una comparecencia que tenía lugar tan solo un día después de que se dictase la sentencia del llamado caso mascarillas, donde José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de cárcel.

"Creo que ayer perdió una oportunidad. Creo que no solo estábamos esperando que nos de explicaciones en torno a qué está sucediendo en los entornos de Ferraz, sino que queríamos un presidente que nos diera respuestas para poder corregir algunas de las anomalías que tiene nuestro sistema democrático", afirma Vidal, señalando que "una de las más claras tiene que ver con lo que afecta al caso Zapatero, pero que le podríamos llamar también caso Felipe o caso Aznar".

Es decir, tal como explica, "todos esos negocios que se forman alrededor de los expresidentes y que, por lo tanto, interpelan de forma directa a lo que tiene que ser en este caso la agencia de los expresidentes. Creo que es importante que en democracia las cosas sean claras y transparentes. Era una buena idea. Lo sigue siendo, pero necesitamos reformarla para que garantice que no utilizan o bien puertas giratorias o bien otras artimañas para poder ganar dinero, pese a que le seguimos pagando entre todos y todas".

De este modo, a juicio de Vidal, cree que Sánchez tendría que haber entrado mucho más en las propuestas anticorrupción: "Creo que sería bueno que el presidente les hubiera interpelado también de forma directa a la derecha, porque es incomprensible que se lleven las manos a la cabeza cuando traemos, por ejemplo, la Agencia Anticorrupción, el Partido Popular y Junts, por supuesto Vox, votan en contra".

Así, ayer hubiera sido un buen día, añade la diputada, "para preguntarles también [a PP, Vox y Junts] que si lo trajéramos mañana otra vez, si en esta ocasión sí serían favorables a tirar adelante con esta medida que hace mucho tiempo que El Greco nos está exigiendo".

Y también, afirma contundente que "ayer era una muy buena oportunidad también para dirigirse, en este caso no solo a los socios, sino también al pueblo de España y explicar cuáles van a ser las leyes que prioricemos aprobar (porque nos falta un año de legislatura, por mucho que algunos quisieran que se acabara mañana).

Al menos, desde los Comunes, "hay algunas de ellas que tienen que ver con la complejidad de este hemiciclo, y que tienen que ver con otras fuerzas políticas que nos lo están poniendo muy difícil, como son las cuestiones de vivienda". Pero también, afirma "hay otras que sí están en nuestro tejado y que hay que despejar. Por ejemplo, control horario. Eso depende exclusivamente del Consejo de Ministros y por lo tanto creo que ayer el presidente tenía también que poder mostrar horizonte, obviamente en materia anticorruptiva, pero también en materia social y política. Y no lo hizo", lamenta Vidal.

Con respecto a si se cree lo que dijo el presidente de que él no sabía nada de lo que hacía el que fuera el número tres del PSOE, José Luis Ábalos o de lo de Santos Cerdán, la diputada es clara: "Soy atea. Para mí no es una cuestión de fe, sino una cuestión de garantías democráticas".

"Creo que el presidente, en este caso, o el PSOE deben dar todas las garantías y toda la aportación en la información que se les pide a la Policía. Hasta donde sabemos, así ha sido hasta el momento", admite Vidal. Y concluye: "Confío en todo caso en que así sea con las pruebas. Habrá tiempo de ver exactamente qué es verdad, qué no lo es, qué es lo que no lo es y, por lo tanto, estaremos muy atentas".

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido