Carlos E. Cué reacciona al procesamiento de Begoña Gómez: "Se daba por hecho porque Peinado llevaba mucho tiempo buscando esto"

El periodista ha señalado que en Moncloa ven "imposible" condenar a la mujer del presidente del Gobierno "con los elementos que hay encima de la mesa".

El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. En el caso de la mujer del presidente, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Una decisión que ha analizado el periodista Carlos E. Cué en Al Rojo Vivo: "Esto lo daban absolutamente por hecho teniendo en cuenta que Peinado lleva muchísimo tiempo persiguiendo esto y era muy evidente".

"Que Peinado iba a procesarla era clarísimo, nadie tenía ninguna duda; a partir de aquí hay que ver porque hay tribunales siguientes, habrá recursos y mucho movimiento y al final otro tribunal tendrá que tomar las decisiones", ha añadido.

Eso sí, ha explicado que en Moncloa "están absolutamente tranquilos" porque ven "totalmente imposible" condenar a Begoña Gómez "con los elementos que hay encima de la mesa".

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