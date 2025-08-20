Afra Blanco, tajante con Mañueco: "Debe pensar que somos todos imbéciles"

La sindicalista ha recordado en Al Rojo Vivo que el presidente de la Junta de Castilla y León, mientras pedía más medios al Gobierno y se quejaba de que no hubiesen llegado todavía, tenía "servicios suyos inmovilizados".

Afra Blanco ha mostrado su indignación y enfado con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. "Debe pensar que somos imbéciles", ha destacado.

La sindicalista ha recordado cómo hace unos días se ha sabido que en el año 2010 hubo una propuesta del PSOE para la prevención y extinción de incendios para Castilla y León y el PP "se burló" de ella.

Además, ha indicado que en 13 años se ha reducido "en un 90%" la inversión en prevención. Un hecho al que se suma que en los últimos meses se ha desvelado que consideraron "un despilfarro" mantener al operativo antiincendios estable durante todo el año.

Por otro lado, sobre los incendios forestales que arrasan ahora España, la sindicalista ha recordado que Mañueco decía tener todos los medios para combatir el fuego. Sin embargo, hace cuatro días hizo una lista con peticiones para el Gobierno.

"Hace dos días se queja de que no han llegado, como si movilizar todo lo que ha pedido fuera tan fácil como chasquear los dedos", ha apuntado, destacando que, mientras él hacía esa queja, se ha sabido que tenía servicios suyos "inmovilizados".

De esta forma, ha recalcado que es importante señalar de quién son las competencias y cómo "hay gente incompetente a la hora de asumirlas".