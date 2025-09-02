Así es 'Núcleo Nacional', el grupo neonazi que jalea la paliza a dos menores del centro de Hortaleza (Madrid)

¿Qué están diciendo? "No todos los héroes llevan capa, algunos van con capucha". Se trata de la frase que escribieron en redes sociales en respuesta a una noticia que informaba del suceso.

La Policía Nacional investiga al grupo de ultraderecha 'Núcleo Nacional' por su cercanía a una agresión en Hortaleza, Madrid, tras la violación de una menor. Este grupo difunde mensajes nacionalsocialistas en redes, admitiendo su ideología fascista y mostrando simbología neonazi, como camisetas de 'Amanecer Dorado', organización ilegalizada en Grecia. Atacan a inmigrantes y culpan a la Policía Nacional de violencia desproporcionada. 'Núcleo Nacional' organiza protestas contra el Gobierno y planea abrir un centro de operaciones en Fuencarral, Madrid, llamado 'El Nido', con planes de expansión a Barcelona, buscando acabar con la democracia.

La Policía Nacional ya investiga al grupo de ultraderecha 'Núcleo Nacional' por aplaudir, jalear y situarse cercanos a la paliza a dos jóvenes del centro de Hortaleza (Madrid), derivada de la violación a una menor el pasado fin de semana. "No todos los héroes llevan capa, algunos van con capucha", escribieron en sus redes sociales como respuesta a una noticia que informaba del suceso.

Es precisamente en las plataformas digitales donde difunden sus mensajes nacionalsocialistas. Una definición que ellos mismo admiten. En uno de estos vídeo compartidos puede escucharse a uno de ellos admitiendo su posición: "Que si el fascismo esto, que si son nazis, que si son fascistas ¡Pues claro que lo somos y no tenemos nada de que avergonzarnos!".

Tanto lo son que no dudan en enorgullecerse de portar simbología neonazi. Por ejemplo, en otro de los vídeos recogidos por laSexta aparece uno de los miembros de 'Núcleo Nacional' jactándose de "llevar una camiseta de 'Amanecer Dorado'". Una asociación ilegalizada en Grecia y declarada en 2020 como organización criminal, por atacar sistemáticamente inmigrantes izquierdistas. Además, sus líderes fueron condenados por asesinato.

En otro de estos contenidos puede escucharse a uno de sus miembros explicar que "ser fascista, ser nacionalsocialista, implica realmente, estar comprometidos con los valores que ostentan esas ideas". Una de ellas, el odio al migrante. "Se está viendo una seguridad que va depauperándose que viene por un incremento de la delincuencia, principalmente, practicada por masas de inmigrantes", subraya otro de ellos.

De esta manera, en sus perfiles son comunes consignas como "menos menas y más fronteras". En definitiva, los ataques a los inmigrantes son comunes, así como las acusaciones de ser ellos los causantes de que nuestra etnia desaparezca: "No solamente nos podemos preocupar, así a nivel general, de nuestra raza, de la raza blanca, de que nuestro pueblo está siendo oprimido y está desapareciendo. Cosa evidentemente cierta", subrayan en otra publicación.

Si bien una de sus líneas va contra la migración y la población migrante, también atacan a la Policía Nacional. "Una policía, encocada totalmente, ha empezado a abusar con todo tipo de violencia desproporcionada, en contra de los militante de 'Núcleo Nacional'", aseguran. De hecho, algunos de ellos son viejos conocidos de los agentes por pertenecer a otro grupo ya disuelto llamado 'Bastión Frontal' y de la misma índole radical.

Como uno de los grupos más importantes como organizadores de las protestas frente a Ferraz contra el Gobierno de Pedro Sánchez, cada vez es mayor la visibilidad que ostentan, así como su poderío económico. Por un lado, porque absorben a miembros de otros grupos ultras y radicales, mientras que, por otro, es que detrás de estos grupos siempre suele haber gente con poder económico.

Nuevo centro de operaciones

Tal es el saneamiento de sus cuentas que en los próximos días tienen previsto inaugurar un nuevo centro de operaciones de unos 400 metros cuadrados ubicado en el barrio madrileño de Fuencarral. Zona en la que los alquileres de este tipo de locales no baja de los 4.000 euros al mes, según ha publicado este martes Newtral.

Una sede que han denominado como 'El Nido' haciendo referencia, presumiblemente, al 'Nido del Águila' de Adolf Hitler. De hecho, cuentan con un retrato del dictador germano a modo de decoración en un local que han pintado de negro y que también tiene con un gimnasio privado para sus miembros.

Una expansión que tienen prevista ampliar con la apertura de otro en Barcelona. Todo, con el objetivo de proteger a sus 'camaradas' que antes prestaban los establecimientos de sus negocios a 'Núcleo Nacional' para celebrar sus encuentros y acabar con la democracia: "La democracia se tiene que acabar ya. Tenemos que empezar a pensar cuál es el futuro nuestro, y ese futuro no pasa por las urnas", claman en otro de los vídeos compartidos en sus redes sociales.